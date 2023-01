Paventi: «Skriniar? L’evoluzione potrebbe essere rapida! Inter non ferma»

Skriniar ha rifiutato l’offerta di rinnovo dell’Inter e dunque è sempre più probabile il suo addio ai colori nerazzurri. Secondo Andrea Paventi, la società interista non sta con le mani in mano anche perché non è da scartare nessuna ipotesi ora come ora. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

MOVIMENTI – Milan Skriniar per ora ha deciso di rispedire al mittente l’offerta di rinnovo e dunque il suo addio all’Inter è sempre più probabile. Il difensore slovacco di fatto potrebbe anche essere ceduto subito, un’ipotesi che il club nerazzurro non può permettersi di scartare o sottovalutare: «Tra le ipotesi c’è una partenza immediata di Skriniar già a gennaio, quindi i tifosi sono preoccupati anche da questo. L’evoluzione può essere anche rapida, sicuramente la società ferma non è per trovare un sostituto subito o magari con più tempo in estate», così Andrea Paventi su Sky Sport.