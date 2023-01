Brozovic, il Barcellona non lo molla: il piano per acquistarlo in estate

Il Barcellona non molla Marcelo Brozovic. Il croato è il giocatore preferito dai blaugrana per prendere il posto di Sergio Busquets.

OBIETTIVO – Marcelo Brozovic è nella lista degli obiettivi di mercato del Barcellona. Il club spagnolo sarebbe alla ricerca di un centrocampista più difensivo che possa prendere l’eredità di Sergio Busquets. Il croato sarebbe il profilo perfetto per lasciare spazio e libertà a Pedri e Gavi in mezzo al campo. Secondo quanto riporta Fichajes, il Barcellona vorrebbe sfruttare la situazione economica dell’Inter per convicnere il club a cedere il numero 77. Il piano dei blaugrana sarebbe quello di offrire un prestito con obbligo di riscatto in estate. Offerta che difficilmente convincerà l’Inter, il sacrificato ideale per fare cassa sarebbe Denzel Dumfries, con diversi club in Premier League interessati.