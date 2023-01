Reggina, svantaggio contro la Ternana ma ci pensa Fabbian! 1-1 al 45′

La Reggina di Filippo Inzaghi sta affrontando la Ternana nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie B. I calabresi vanno sotto al 29′ ma ci pensa il giovane Fabbian, attaccante di proprietà dell’Inter, a ristabilire l’equilibrio

RISTABILITO L’EQUILIBRIO – La Reggina di Filippo Inzaghi prosegue la sua marcia in Serie B dove oggi va in scena la sfida contro la Ternana. I calabresi, impegnati allo stadio “Oreste Granillo”, vanno sotto al 29′ quando Pettinari sigla lo 0-1 per gli ospiti. Al 36′ ci pensa il giovane talento di proprietà dell’Inter, Fabbian, a ristabilire l’equilibrio siglata l’1-1 con un destro in spaccata. La prima frazione di gioco si è dunque chiusa sull’1-1.