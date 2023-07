Paventi: «Priorità il portiere, Sommer sarà il primo. Fattibilità»

Yann Sommer è il primo portiere su cui l’Inter vorrebbe investire. La spiegazione di questa strategia la dà Andrea Paventi in diretta su Sky Sport.

PRIMO – Andrea Paventi fornisce un quadro chiaro della strategia adottata dalla dirigenza dell’Inter per il prossimo acquisto in porta: «La priorità ora è solo il portiere, non ancora l’attaccante. Sommer sarà il primo portiere. L’affare è già impostato, da un punto di vista di fattibilità e rapidità conviene per ora puntare sullo svizzero. L’obiettivo è farlo lavorare subito con l’allenatore in modo che possa essere pronto per la partita con il Monza. Per Trubin la situazione sarà più complicata»