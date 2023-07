Marocchino: «Lukaku alla Juventus? No! Via Vlahovic prenderei un altro»

Domenico Marocchino non stravede per Romelu Lukaku e non lo vorrebbe alla Juventus. Anzi, a TMW Radio ha sottolineato il nome che prenderebbe in caso di cessione di Dusan Vlahovic.

SCELTE IN ATTACCO – Non voluto dal Chelsea, non voluto dall’Inter e, al momento, neanche dalla Juventus. Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Di questo ha parlato l’ex calciatore Domenico Marocchino: «Andasse via Vlahovic non prenderei lui. Andrei dall’Atalanta e magari prenderei Hojlund. Punterei su questo danese, perché lo reputo uno emergente e di grande valore. Non stravedo per Lukaku».