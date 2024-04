Paventi: «Inter, la difesa resta straordinaria. Ma una cosa è cambiata!»

La difesa dell’Inter sembra accusare qualche colpo di troppo? Andrea Paventi disegna il quadro della situazione ripercorrendo il percorso dall’inizio fino alla fine della stagione.

ULTIMI MINUTI – Nessun campanello dall’allarme dopo Inter-Cagliari, ma certamente un dato da segnalare sulla fase difensiva nerazzurra. Ci pensa Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport 24: «Rimane ancora una difesa straordinaria e la migliore del campionato. Però quella grande concentrazione e compattezza che durava 95 minuti qualche volta, soprattutto da marzo in avanti, l’Inter l’ha un pochino persa. Non incassava mai gol negli ultimi dieci o quindici minuti di partita. Poi è arrivato il primo grande dolore, uno dei pochi, di questo periodo: l’eliminazione con l’Atletico Madrid arriva col gol di Depay che poi porta la partita ai supplementari e ai rigori. Anche il gol del Napoli con Juan Jesus e quello di Viola ieri sono arrivati nella parte finale della partita. Hanno tolto il risultato alla squadra, in Champions League con la possibilità di andare avanti e in campionato di conquistare qualche punto in più».