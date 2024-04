Milan, sospiro di sollievo Pioli verso il derby! Novità su due infortunati

Il Milan è atteso dalla sfida contro la Roma di giovedì e dal derby contro l’Inter lunedì. Buone notizie per Pioli da due infortunati: le ultime da SportMediaset

RIPRESA – Il Milan si prepara alla sfida di Europa League contro la Roma e al derby contro l’Inter, in campionato, in programma lunedì prossimo. Pioli, in vista dei due impegni, può tirare un sospiro di sollievo su due infortunati: Maignan ha smaltito il problema fisico e sarà regolarmente in campo già contro la Roma giovedì sera. Kjaer, uscito nella ripresa di Sassuolo-Milan, si è sottoposto questa mattina a degli esami che non hanno evidenziato lesioni muscolari. Si sottoporrà alle terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Salterà la sfida con la Roma, da capire se tornerà a disposizione del tecnico già per la stracittadina.