Paventi: «Bologna forte ma Inter ormai matura. Una cosa a favore!»

Bologna-Inter sarà una sfida particolarmente avvincente, visto l’ottimo andamento di entrambe le squadre nel corso di quest’anno. Andrea Paventi analizza il match a poche ore dall’inizio.

GESTIONE E PRECEDENTI – Il Bologna è un avversario temibile ma Andrea Paventi, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ha grande fiducia nell’Inter. Ecco le sensazioni del giornalista filo nerazzurro: «Momento meno facile per incontrare il Bologna ma dall’altro punto di vista è il periodo ottimale per l’Inter col vantaggio che ha sulle altre. Andando a vedere la peggiore delle ipotesi, dovesse anche andar male oggi, non cambierebbe nulla per quello che è l’obiettivo e il raggiungimento. Il vantaggio è talmente ampio e la forza dell’Inter ci ha dimostrato che dovrebbe veramente frenare in maniera brusca e non far punti per qualche settimana per rimettere in corsa le altre. Credo che ormai la squadra di Inzaghi abbia la maturità per gestire anche questo. Il Bologna è forte, ha messo in difficoltà l’Inter nelle ultime volte in cui lo ha affrontato. Anche se poi i nerazzurri non hanno demeritato in nessuna delle due gare perché anche in Coppa Italia se Lautaro Martinez avesse segnato il rigore probabilmente avremmo parlato d’altro. E in campionato dopo un quarto d’ora l’Inter vinceva 2-0. Non ci fosse stato il rigore la partita sarebbe potuta andare diversamente. Ma il Bologna ha stra meritato, con un ottimo inizio quest’anno e sei vittorie consecutive».