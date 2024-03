Fontanarosa, 90′ in campo col Cosenza: solo pari contro Cittadella!

Cosenza-Cittadella, in campo alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, termina 0-0. Maglia da titolare per il prestito dell’Inter Alessandro Fontanarosa, in campo con i padroni di casa per tutta la sfida.

PAREGGIO – Cosenza-Cittadella, sfida valida per la ventinovesima sfida del campionato di Serie B, termina solo con un pareggio. Nel corso del match allo Stadio Comunale ‘San Vito’ nessuna delle due squadre riesce ad andare in gol. Dunque, 0-0 il risultato finale della gara, nella quale è sceso in campo dal 1′ Alessandro Fontanarosa. Il difensore, in prestito dall’Inter al Cosenza, ha disputato tutti i 90 minuti più recupero nella sfida contro il Cittadella.