Atletico Madrid, la formazione titolare di Simeone in Liga a -4 dall’Inter!

Alle ore 16.15 l’Atletico Madrid scenderà in campo contro il Cadice. Di seguito la formazione titolare scelta da Diego Simeone alla sfida di vigilia dallo scontro il Champions League contro l’Inter.

UFFICIALI − In campo alle 16.15 Cadice-Atletico Madrid. Dopo l’ampia vittoria contro Las Palmas per 5-0, i Colchoneros tornano in campo per un’altra sfida in Liga. Diego Simeone, a meno di cinque giorni dal ritorno in Champions League contro l’Inter, non ha ancora a disposizione due dei suoi uomini più importanti come Griezmann e Gimenez. Di seguito la formazione scelta dal ‘Cholo’, che pensa ovviamente all’atteso scontro europeo di mercoledì prossimo.

Cadice-Atletico Madrid: le formazioni ufficiali

Cadice (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Victor, Ousou, Javi; Sobrino, Ruben Alcaraz, Kouamé, Robert Navarro; Juanmi, Gomez.

Atletico (5-3-2): Oblak; Paulista, Lino, Marcos Llorente, Witsel, Mario Hermoso; De Paul, Koke, Saul; Memphis, Morata.