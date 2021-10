Paventi: «Barella? In Europa solo due hanno fatto meglio di lui! Inzaghi…»

Barella all’indomani di Italia-Spagna è sul banco degli imputati insieme al compagno nerazzurro Bastoni (vedi articolo). Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, ridimensiona le critiche e rinfresca la memoria sui numeri del centrocampista dell’Inter (vedi articolo)

BRILLANTISSIMO – Nicolò Barella non ha brillato ieri sera a San Siro nella semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. Andrea Paventi ridimensiona le critiche snocciolando qualche statistica: «Barella spremuto? Molto spremuto non lo so perché siamo ancora a inizio stagione e un giocatore come Barella sa come dosarsi. Semmai è molto utilizzato, quindi un po’ di brillantezza la lasci per strada. In campionato è brillantissimo, ha fornito 5 assist: in Europa hanno fatto meglio solo Karim Benzema e Paul Pogba. Possono esserci alti e bassi, poi magari ne può risentire la brillantezza e Simone Inzaghi dovrà essere bravo a dosarne le forze. Cinque cambi ti danno modo di far riposare un giocatore 15/20 minuti pur partendo titolare. Qualcosa Barella ha lasciato per strada ma mi sembra una stagione estremamente positiva».