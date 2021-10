Zancan: «Non ho visto inflessione in Barella. In campo non si risparmia»

Federico Zancan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato il rendimento di Barella. Secondo il telecronista, il giocatore dell’Inter, nonostante la brutta partita contro la Spagna, non ha alcuna inflessione ma in campo dà sempre il massimo

BARELLA − Zancan parla del centrocampista nerazzurro e dell’Italia: «All’Inter arriva con qualche assist in più, ci sono tanti che fanno gol. Non ho visto questa grande inflessione in Nicolò Barella, lui da la sensazione di esserci in campo, non si risparmia. A 24 anni, può sostenere questo ciclo di partite, lui fa tante cose per le squadre in cui gioca».