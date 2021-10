Nosotti: «Barella grandissimo incursore. Incide poco quando non in forma»

Marco Nosotti, in collegamento su Sky Sport 24, ha commentato il momento di Barella sostenendo che il giocatore dell’Inter fa un gioco molto dispendioso e quando non è in perfetta forma si percepisce durante la partita

BARELLA − Queste le parole di analisi di Nosotti sul centrocampista nerazzurro: «La nazionale attacca con cinque giocatori, lo ha fatto sempre bene. Quando c’è Federico Chiesa, Nicolò Barella fa una sovrapposizione interna, mentre con Domenico Berardi è meno libero. Lui è un giocatore che corre e punta l’avversario. Fondamentalmente è un grandissimo incursore che ha segnato da lontano o con gli inserimenti. Quando non è in forma incide poco nella costruzione e negli inserimenti. È un giocatore che non si risparmia e il suo gioco è molto dispendioso».