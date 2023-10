Pavard scaccia il fantasma Skriniar: eccellente debutto a San Siro – TS

Pavard convince e delizia l’Inter nella prima da titolare a San Siro. L’ex Skriniar è, ormai, solo un lontanissimo ricordo, come evidenzia TuttoSport.

PRESENTE – È bastato un mese in nerazzurro di Benjamin Pavard per cancellare definitivamente i sei anni all’Inter di Milan Skriniar. Il francese, che già dalle prime titolarità aveva dimostrato la propria superiore qualità, contro il Benfica ha deliziato con un’altra prestazione di classe e livello. La prima, di una lunga serie, si spera: perché effettivamente quella di martedì in Champions League è stata la prima volta dal 1′ di Pavard a San Siro. Il difensore, infatti, aveva giocato finora solo in trasferta: a Empoli, Salerno e San Sebastian. Il francese non ha bisogno di presentazioni, con l’esperienza e i trofei che conta in bacheca fra Bayern Monaco e Nazionale, ma vederlo giocare così bene aiuta a capire il perché l’Inter abbia scelto di investire su di lui.

MERCATO – Piero Ausilio e Dario Baccin, che seguivano Pavard da un anno, hanno deciso di non rinunciare al difensore. Soprattutto una volta compreso che il tesoretto messo da parte per Romelu Lukaku non sarebbe stato offerto al Chelsea, vista la silenziosa ritirata del belga. Per un giocatore del suo curriculum la dirigenza nerazzurra ha scelto di spendere 30 milioni di euro più due di bonus ad un Bayern Monaco che non ha voluto fare sconti. Così Pavard si è legato all’Inter per cinque anni a 5 milioni a stagione, con la promessa di diventare uno dei pilastri di Inzaghi e colui che non farà rimpiangere lo Skriniar del passato.

