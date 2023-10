Inter-Bologna, chance Sanchez: Inzaghi cambia l’attacco − CdS

Sanchez scenderà in campo dal primo minuto in Inter-Bologna, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Il cileno rileverà un titolare

TANDEM SUDAMERICANO − Alexis Sanchez giocherà titolare in Inter-Bologna. A lasciargli il posto Thuram. Il francese, autore del gol decisivo contro il Benfica, si prenderà un turno di riposo. Dunque, Simone Inzaghi andrà con la coppia tutta sudamericana proprio come nei minuti conclusivi dell’ultimo match di Champions League. Il tandem Lautaro Martinez-Sanchez dal primo minuto prima poi di volare con le proprie nazionali in giro per il Mondo e il Sudamerica.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno