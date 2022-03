Passetti (DG Cagliari): «Gare in sospeso? Importante recuperarle presto»

Mario Passetti, Direttore Generale del Cagliari, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Milan. Il dirigente si è soffermato sulle partite da recuperare, tra cui anche quella tra Bologna e Inter.

RECUPERI – Bologna-Inter e non solo. Mario Passetti, Direttore Generale del Cagliari, ha parlato dell’importanza delle gare da recuperare: «Ci sono cinque partite da recuperare, tutte importanti per lo scudetto, per le coppe e per la salvezza. È importante recuperarle al più presto, sarebbe importante per la regolarità del campionato».