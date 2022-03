Dumfries: «Da tempo non giochiamo al nostro livello. Mancano i gol»

Dumfries si è presentato a parlare con Inter TV subito dopo la partita contro la Fiorentina. Ecco come il giocatore ha analizzato l’anticipo odierno del Meazza.

GOL INUTILE – Denzel Dumfries parla nell’immediato dopogara di Inter-Fiorentina: «Purtroppo non abbiamo vinto. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, ci siamo ripresi dopo un primo tempo in cui eravamo passivi. Ma volevamo vincere. Ora andiamo alla sosta, dopo abbiamo la Juventus e servirà essere freschi. È da tempo che non giochiamo ad alto livello, sappiamo che serve la qualità per vincere e tornare al meglio. Sono contento del gol, bel cross di Ivan Perisic ma non posso essere soddisfatto perché non è stato abbastanza. Dobbiamo fare meglio, nelle ultime partite non abbiamo segnato abbastanza ed è una responsabilità di tutti. Si è visto che non facciamo gol facilmente: è parte del calcio e dei momenti della stagione, ma serve farne di più».