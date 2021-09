Pardo: «Post Sensi un po’ cosi. Nonostante guai fisici, è importante»

Pierluigi Pardo, in collegamento su “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato di Sensi e del post social realizzato ieri prima della gara. Il giocatore, nonostante i problemi fisici, rimane importante

INFORTUNI − Questo il commento di Pardo su Sensi: «Il post di Stefano Sensi sui social (vedi post) è stato un po’ cosi. Lo scorso anno in primavera con una buona prestazione in Nazionale si era ripreso l’Inter. Sensi, però, ha avuto questo dilemma dei problemi fisici, tanto che ha giocato solo 40 partite in due anni. In Nazionale, Mancini lo vede tanto anche perché è un giocatore importante».