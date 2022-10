Pardo: «Onana baciato dalla fortuna, sul gol annullato errore evidente!»

Pierlugi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso sulla prestazione di Onana in Inter-Barcellona. Il portiere camerunese, elogiato da molti, a detta sua dovrebbe dire grazie alla fortuna e al Var per il gol annullato agli spagnoli

ANCHE FORTUNATO − Pardo non convintissimo della prestazione di Onana in Inter-Barcellona: «Se il pallone non avesse toccato quelle dita, si sarebbe parlato di svarione di Onana. Fa un’ottima partita ma anche un errore molto pesante. Per adesso è baciato dalla fortuna. Però la chiamata del Var e la vittoria della gara non è secondario. Influirà sul portiere, la risposta l’ha data ma l’errore lo aveva fatto. Un allenatore deve fare anche delle considerazioni di carattere tecnico».