Bonan: «Inter improvvisamente sana, situazione deprimente. Ora 3 chiavi»

Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato della vittoria ossigeno dell’Inter col Barcellona. Per il giornalista, i nerazzurri si erano infilati in una situazione molto deprimente

CHIAVI DI USCITA − Bonan analizza la vittoria dell’Inter col Barcellona: «Inter improvvisamente sana, le distanze in campionato sono colmabili anche perché questa sarà una stagione anomala. Per l’Inter era fondamentale uscire da questa situazione deprimente. Aveva difficoltà mentali nel trovare delle chiavi di gioco e della leggerezza. L’Inter ha delle caratteristiche abbastanza precise, non è una squadra con grande fantasia. Lo scorso anno aveva Ivan Perisic che creava superiorità. La strada è quella di smettere con gli errori difensivi, dare solidità e puntare sui giocatori forti da centrocampo in su. Serve prima di tutto non prenderle ma anche fare una scelta definitiva sul portiere».