Pardo: «Inter, strumenti per passare il turno! Da capire una cosa»

L’Inter domani sarà impegnata a Bologna, ma mercoledì c’è l’appuntamento fondamentale del ritorno degli ottavi contro l’Atlético Madrid. Proprio su questo si esprime Pardo a Tutti Convocati su Radio 24.

MOMENTO CHIAVE Pierluigi Pardo è fiducioso in vista della partita di mercoledì prossimo in casa dell’Atlético Madrid: «L’Inter dovrà stare attenta, però secondo me ha tutti gli strumenti per passare il turno. Bisogna capire se l’Inter è arrivata al livello del Manchester City, anche per vedere se una squadra nostra può arrivare a vincere la Champions League. Il ranking è meno legato alla casualità, noi l’anno scorso abbiamo portato cinque squadre in semifinale e tre in finale. Poi abbiamo perso le finali, ma il ranking è migliorato. I risultati non sono estemporanei, c’è una qualità media del nostro calcio che non si sa come è cresciuta».