Gilardino: «Inter-Genoa mi fa rosicare tantissimo! Sentimento da portare»

A Gilardino non è ancora passata l’arrabbiatura per Inter-Genoa di lunedì scorso. L’allenatore dei rossoblù, in conferenza stampa alla vigilia contro il Monza, lo ammette senza troppi giri di parole.

PROSSIMO TURNO – Alberto Gilardino, in conferenza stampa, presenta Genoa-Monza che arriva a cinque giorni dall’Inter: «Sarà una partita molto aperta. Da parte nostra abbiamo archiviato la partita dell’altra sera, dove abbiamo speso tantissimo. Abbiamo speso veramente tanto, sia a livello fisico sia di energie mentale. Abbiamo dovuto in questi giorni recuperare tutte le energie, da parte nostra quello che ho detto ai ragazzi e che ribadirò domani è di avere una grande ambizione dentro noi stessi. C’è da fare una partita nel modo giusto, da Genoa come noi conosciamo».

TENTATIVO DI RISCATTO – Dopo Inter-Genoa, Gilardino vuole un immediato riscatto: «Io gliel’ho detto anche stamattina, sono sicuro che i ragazzi siano d’accordo. Ho avuto questo sentimento per tutti questi giorni di incazzatura. Non nervosismo, incazzatura: un po’ essere arrabbiati è un sentimento che ci dobbiamo portare fino a domani sera in partita. Fare un secondo tempo del genere e non portare punti a casa fa rabbia. Abbiamo rosicato e ho rosicato tantissimo per la partita, dobbiamo trasformarlo in energia positiva per la partita».

TANTI AL SEGUITO – Erano ben 4.500 i tifosi del Genoa lunedì in settore ospiti contro l’Inter. Motivo per cui Gilardino voleva fare punti: «Ci tenevamo tanto, l’ho detto anche dopo la partita, per la splendida accoglienza dei nostri tifosi venendo in massa a San Siro. È un’ennesima dimostrazione di quanta passione ci sia nei confronti dei ragazzi e di questa maglia. Non fa che riempirci di energia positiva e di avere questo fuoco dentro per andare oltre i limiti e gli ostacoli. È lo step che dobbiamo fare, insieme alla nostra gente può essere un po’ più semplice il percorso».