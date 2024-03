Bologna-Inter, escluso un intoccabile! Formazione con tanti rientri

Erano attese le novità dall’allenamento della vigilia di Bologna-Inter e ora arrivano puntualmente. Per domani alle 18 Inzaghi pensa di escludere chi in genere sarebbe titolare indiscusso: lo indica Paventi su Sky Sport 24.

FORMAZIONE IN VISTA – Allenamento della vigilia di Bologna-Inter concluso poco fa. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi segnala quali scelte sta pensando Simone Inzaghi: «Fa calcoli sulla valutazione dell’utilizzo dei giocatori. Qualcuno forse meglio a gara in corso, penso a Lautaro Martinez che avrà un minutaggio ridotto se non partirà dall’inizio. Marcus Thuram ha da ritrovare un pochino la gamba, ecco perché dovrebbe partire dal primo minuto. Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono rimasti fuori qualche partita, allora forse è meglio averli dall’inizio quando sono tutti alla pari che a gara in corso dove forse i ritmi sono diversi. Poi delle rotazioni che ci possono stare, come Alessandro Bastoni in difesa e Yann Bisseck che può far rifiatare Benjamin Pavard, che ci aspettiamo titolare a Madrid e contro il Napoli. Queste le indicazioni che arrivano da oggi, poi la decisione definitiva sarà presa domani mattina». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter, secondo Sky Sport: Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.