Gilardino: «C’è rammarico, bravi tutti! Se sbagli gol con l’Inter paghi»

CONFERENZA GILARDINO − Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Genoa:

Come giusta il risultato?

Rammarico di non aver portato a casa un risultato positivo anche per il nostro popolo venuto in massa.

Arbitri giornata negativa, ma Genoa cambiato.

C’è consapevolezza e livello di maturità importante, vedo disponibilità quotidiana e in partita. C’è competizione, tutti vanno a duemila all’ora. Quando si alza questo tipo di asticella si fanno partite importanti come quelle di questa sera. A Genova mi porto cose belle da ripetere col Monza.

Margini di crescita?

Ci sono assolutamente, facevo riferimento tra me e me, prima di prendere il primo gol dall’Inter abbiamo avuto una grande occasione. La differenza è che le grandi squadre ti ammazzano quando pensi di avere la partita in mano. Inter brava in questo. Ma bravi a metterli in difficoltà.

Rammarico per i giocatori?

C’è rammarico, ci sta, bravi tutti però. Nostri tifosi immensi, incredibile di lunedì sera venire in massa a Milano.

Margini per Gilardino, migliorare?

Che devo migliorare e crescere assolutamente sì anche perché è il mio primo anno da allenatore in Serie A. Devo fare uno step sempre più avanti, la volontà è enorme. Trovato un ambiente che mi dà modo di lavorare con serenità, feeling importante con squadra e gruppo. Mancano gli ultimi 2 mesi, la mia volontà è di pensare solo ai ragazzi, poi ci sarà modo di vederci e parlare per il futuro.

Punto debole Inter?

Difficile trovarne, hanno qualità, fisicità, attacco della profondità, quinti di gamba e sostituti importanti, ottimo percorso. Noi vogliamo crescere, lo abbiamo dimostrato sia all’andata che a ritorno. I nostri difensori aggredivano sempre, gli ho chiesto coraggio, bravi tutti, interpretazione linea dietro molto positiva.