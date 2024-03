Inter-Genoa 2-1, la capolista continua a volare… A +15!

Termina con il punteggio di 2-1 Inter-Genoa, sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 2-0.

SECONDO TEMPO – Ripresa difficile per l’Inter, con un copione totalmente diverso da quello del secondo tempo. Tanto che al 54′ arriva il gol che riapre la partita: dormita generale della difesa dopo una palla persa da Asllani a centrocampo, sullo sviluppo dell’azione Vasquez si avventa con un tiro potente da fuori area che lascia Sommer senza alcuna possibilità per evitare il 2-1. Dopo la rete il Genoa prende coraggio e assalta a più riprese l’area dell’Inter, in difficoltà a uscire dalla propria metacampo. Al 66′ arriva addirittura il 2-2, con Vitinha che segna da fuori area, ma il direttore di gara annulla per una netta posizione di fuorigioco. Nel finale, con l’ingresso delle forze fresche, ci riprova l’Inter, specialmente con una bellissima azione orchestrata dal duo Arnautovic-Thuram e chiusa da Barella che non riesce però a trovare la porta per il gol della tranquillità. A inizio recupero ci prova ancora Arnautovic a chiudere una grande azione in ripartenza, ma è bravo Martinez a negargli la gioia del gol. Negli ultimi scampoli di gara i nerazzurri gestiscono bene palla e portano a casa una vittoria sofferta, ma fondamentale… Che porta la squadra a +15 sulla Juventus seconda!

INTER-GENOA 2-1

Asllani al 30′, rig. Sanchez al 37′, Vasquez al 54′