Inter-Genoa 2-1, il tabellino della partita della 27ª giornata di Serie A

Inter-Genoa è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024.

SI CORRE! – Più quindici sulla Juventus seconda in classifica! L’Inter fa ancor di più il vuoto e inizia marzo così come aveva fatto per tutto gennaio e febbraio: vincendo. Ma la partita col Genoa, nonostante i due gol nello spazio di otto minuti nel primo tempo, è molto più complessa di quello che si pensi. Questo perché i rossoblù rientrano in partita con Johan Vasquez e danno poi filo da torcere alla capolista, che deve risvegliarsi per tenere il minimo vantaggio. Missione comunque compiuta e con i primi gol in questa Serie A di Kristjan Asllani e Alexis Sanchez. Questo il tabellino di Inter-Genoa.

INTER-GENOA 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (73′ Bisseck), de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries (46′ Darmian), Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco (65′ Acerbi); Sanchez (65′ Thuram), Lautaro Martinez (76′ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Akinsanmiro, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Genoa (3-5-2): J. Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (88′ Ekuban), Messias (63′ Vitinha), Badelj, Frendrup (46′ Strootman), Martin (63′ Spence); Retegui, Gudmundsson.

In panchina: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Vogliacco, Malinovskyi, Cittadini, Pittino.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta (Del Giovane – Mastrodonato; Giua; VAR Paterna; A. VAR Doveri).

Gol: 30′ Asllani, 38′ rig. Sanchez, 54′ Vasquez (G).

Ammoniti: Frendrup, Strootman, Vasquez (G), Dumfries, Lautaro Martinez (I), Inzaghi (I, allenatore).

Recupero: 3′ PT, 4′ ST.