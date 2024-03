Saccani: «Inter-Genoa? Tre episodi! C’è un giallo che è forzato»

L’ex arbitro Saccani ha fatto la moviola di Inter-Genoa, individuando in particolare tre episodi. In uno, si parla di ammonizione forzata.

MOVIOLA − Massimiliano Saccani, in collegamento su Calcio Totale, ha detto la su tre episodi di Inter-Genoa: «Partita semplice ma apparentemente complessa per Ayroldi. Tre temi: il rigore concesso all’Inter, Barella calcia e poi Frendrup tocca il giocatore. Apparentemente rigore, ma rivedendo le immagini l’intervento sul pallone è netto e poi dopo tocca il giocatore. Non sappiamo i parametri che hanno portato a confermare la decisione: la gamba destra di Barella va su Frendrup dopo, sembra intervento regolare. Altri due episodi: tiro di Lautaro, in opposizione Bani che tocca il pallone prima sul petto e poi sul braccio, ma condivido la decisione di Ayroldi; l’altro episodio che ha fatto arrabbiare Lautaro capita al 22’: contatto con Vasquez. Lui va a contatto, non chiede nulla e Ayroldi lo ammonisce per simulazione. Ammonizione forzata per la dinamica del gioco».