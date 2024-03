Inzaghi: «Inter RSA? Manco so chi l’ha detto! Sto bene qui»

Conferenza per Inzaghi nel post partita di Inter-Genoa, il posticipo che ha chiuso la ventisettesima giornata di Serie A portando la capolista a +15. Le parole in sala stampa dell’allenatore.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Genoa.

Le statistiche sono eccezionali e portano allo scudetto.

Quello è il grande obiettivo, ma sappiamo che dobbiamo ancora pedalare: mancano undici partite e oltre due mesi di campionato. Fanno piacere le trecento partite, fra Lazio e Inter ho avuto alle spalle grandissime società, grandissimi giocatori e grandissimi tifosi che ci hanno accompagnato in queste partite.

Quanto può servire una prova come questa in vista di Bologna e Atlético Madrid?

Lo sapevamo, è la quinta partita in pochi giorni. Il Genoa è una squadra con giocatori di qualità, ci sono stati i primi quindici-venti minuti dove non abbiamo avuto il solito approccio. Probabilmente per merito del Genoa. Poi abbiamo fatto due gol, non abbiamo chiuso la partita e l’hanno riaperto con l’eurogol. Mi prendo come la squadra si sia portata la partita a casa, per una vittoria che per noi è molto importante.

È cambiato qualcosa a livello di preparazione fisica dagli anni scorsi?

Probabilmente stare assieme tanto tempo aiuta, però il grande merito va ai giocatori per quello che mettono in ogni allenamento e per le difficoltà che mi creano a fare ogni volta le formazioni. Era la quinta partita, venivamo dal recupero con l’Atalanta di mercoledì e con qualche giocatore in più avremmo avuto più freschezza. Ma, come ho detto prima, probabilmente col terzo gol non ci sarebbero stati gli ultimi venti minuti. Ma mi prendo la sofferenza e l’unione, che ci servirà per le partite che arriveranno: sesta, settima e ottava in pochi giorni contro Bologna, Atlético Madrid e Napoli.

Rimarrà a lungo Inzaghi all’Inter?

Io l’ho detto la scorsa volta, dopo la partita con l’Atalanta: io sto bene, mi sento gratificato dai tifosi, dai miei giocatori e dalla società. Poi si vedrà, adesso siamo a trentacinque partite stagionali e mancano ancora le ultime undici di campionato, sperando che ce ne siano più di una in Champions League. Dobbiamo spingere per questi due mesi, poi una volta finito ci si siederà e si valuteranno queste tre stagioni. Ho un grandissimo rapporto con la società, il presidente non è qua ma lo sento spesso. Marotta, Ausilio, Baccin, Ferri, Zanetti sono sempre vicini, ho un grandissimo sostegno.

Cosa commenta a chi aveva parlato di Inter RSA?

Io l’ho letto oggi, non so nemmeno chi l’ha detto. Ho letto anche della Red Bull, quando ero alla Lazio si parlava della Ferrari. Qui ci sono dei buoni meccanici: il mio staff, che lavora benissimo. Siamo contentissimi di quanto fatto nel 2024, la Supercoppa Italiana portata ad Appiano Gentile, però gli ultimi due mesi sono i più importanti.