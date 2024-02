Pardo: «In Europa nessuno più forte dell’Inter. Ex seconde linee»

Pardo non ha dubbi sull’Inter. Secondo il giornalista, nessuno in Europa è oggi più forte della squadra di Inzaghi. Estasiato dopo il 4-0 all’Atalanta.

IMPRESSIONANTE − Pierluigi Pardo, a Tutti Convocati, riempi di complimenti i nerazzurri: «Vincere 4-0 contro l’Atalanta e farlo con tante seconde linee in campo credo sia impressionante. Per me non c’è una squadra più forte dell’Inter in Europa. Forse tra un mese sarà diverso, ma oggi la penso così. L’Inter non è più debole oggi di Real Madrid e Manchester City. Impressionante! Vero che la partita di ieri poteva anche girare. Oggi Asllani nella percezione di tutti non è l’Asllani di qualche mese fa. Queste seconde linee non sono più seconde linee. Inzaghi ha migliorato tutti, fa cose tatticamente innovative».