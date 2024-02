Inter-Genoa è già nei pensieri: la probabile formazione di Inzaghi

Inter-Genoa non si giocherà nel weekend ma è un dettaglio che a Inzaghi non interessa. La probabile formazione nerazzurra è sempre la migliore possibile, al netto delle assenze, che continuano a essere numerose. Non solo per precauzione e prevenzione in ottica… Madrid

PROBABILE FORMAZIONE – Non esiste la parola distrazione in casa Inter, nemmeno dopo il 4-0 casalingo contro l’Atalanta. Giornata di riposo sì ma Simone Inzaghi sta già pensando a Inter-Genoa, in programma dopo il weekend. Il prossimo Monday Night di Serie A vale tre punti non arrivati all’andata in quel di Genova. Ed è questo il motivo che porta Inzaghi a prendere con le pinze la prossima partita a San Siro. Altre rotazioni obbligate, vista la squalifica di Alessandro Bastoni per somma di ammonizioni, e volute. In difesa ci sarà nuovamente Carlos Augusto sul centro-sinistra. Difesa totalmente diversa da quella vista all’andata ma anche l’attacco. Si scalda Alexis Sanchez per iniziare al posto di Marko Arnautovic e fare coppia con Lautaro Martinez, assente nella sfida di fine dicembre. Inzaghi non si assumerà rischi, pertanto Kristjan Asllani vede già da ora un’altra meritata maglia da titolare in cabina di regia. Unico grande dubbio a destra, dove Matteo Darmian e Denzel Dumfries continueranno ad avvicendarsi ma senza un favorito in partenza. Darmian verrà “premiato” dopo la sua prima rete? Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Genoa in Serie A, in attesa dei primi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Genoa: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.