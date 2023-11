Pardo: «Bastoni chiaramente un’assenza, è un titolare importante»

Alessandro Bastoni ha subito un risentimento muscolare al polpaccio destro. Salterà gli impegni nazionali e le partite con l’Inter, Pierluigi Pardo ne parla su Tutti Convocati.

GRAVE – Mancherà uno dei difensori più importanti per Inter e Italia, Pardo lo ricorda in vista dei prossimi impegni nonostante non voglia dare alibi: «Bastoni chiaramente è un’assenza, è un titolare dell’Italia quindi non siamo stati fortunati. Vicario però non è un titolare, Spalletti non si farà condizionare da queste problematiche. Dobbiamo stare sul pezzo, andare oltre ed essere concentrati sull’obiettivo. Abbiamo avversari alla portata, ma c’è tanta pressione mediatica perché la Nazionale ha fallito diverse ultime occasioni».