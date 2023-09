Paparesta: «Derby, Inzaghi e Pioli dovranno vincere per dimostrare!»

Paparesta ospite durante la trasmissione di Sportitalia Mercato, ha parlato del derby tra Inter e Milan in programma sabato.

VINCERE PER DIMOSTRARE – Paparesta ha parlato così in vista del derby, concentrandosi in particolare sui due allenatori: «La stracittadina tra Milan e Inter arriva con due squadre a punteggio pieno e con due allenatori che devono far vedere quello che sarà la loro stagione. Inzaghi ha sempre fatto bene in Coppa, qualcosa in meno in campionato, mentre Pioli ora ha giocatori che si stanno inserendo bene. Tutte e due le squadre dovranno vincere e dimostrare di ambire a vincere lo scudetto».