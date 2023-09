Bini: «Frattesi? Credo molto in lui! Inzaghi ha una responsabilità»

Graziano Bini, ex difensore e capitano dell’Inter, esprime la propria preferenza su alcune scelte di formazione di Inzaghi per il derby di sabato. L’ospite di Radio Sportiva, poi, dice la sua su alcuni calciatori, come Frattesi.

SCELTE – Manca sempre meno al derby di Milano. Graziano Bini si pronuncia sull’attesissima sfida di San Siro: «Sono abbastanza in tensione perché sono curioso di vedere questa partita. Secondo me Inter e Milan già in buona forma. Penso che vedrò un grande derby. Chi preferirei vedere fra De Vrij e Acerbi? Per sicurezza fisica preferirei De Vrij in questo momento, perché sta bene e si allena. Pavard onestamente non lo conosco molto però sta all’allenatore capire in che condizioni è il calciatore e, se deve fare una scelta, capire chi dà più garanzie. Con Darmian vai sul sicuro, per una scelta attuale. Mkhitaryan lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario, però allo stesso tempo Frattesi diventerà un grande giocatore. È difficile perché dovrebbero giocare tutti e due. Però Barella va anche a letto con la maglia dell’Inter, non si può togliere nessuno dal campo. Credo che per Inzaghi sia una grossa responsabilità una scelta del genere, io al suo posto non saprei cosa fare. Frattesi come Tardelli? Tardelli è stato uno dei più grandi giocatori mondiali che abbiamo avuto. Era completo: faceva gol, marcava, è stato un fuoriclasse. Frattesi questo lo deve ancora dimostrare perché sta cominciando adesso. Però è sulla buona strada. A vederlo così mi sembra un ragazzo a posto, e quindi credo molto in lui e penso che possa fare una grande carriera».