Paparesta: “Conte? Non così fallimentare, annata anomala. Tifosi Inter…”

Gianluca Paparesta

Conte è nell’occhio del ciclone per il fallimento europeo dell’Inter. Gianluca Paparesta, ex arbitro, nel corso di “Sportitalia Mercato” prova a dare qualche alibi al tecnico dopo l’uscita dalla Champions League.

QUALCOSA DI SALVABILE? – Gianluca Paparesta prova a salvare Antonio Conte: «È chiaro che ci sono dei dati oggettivi, è stato eliminato dalla Champions League e non è entrato in Europa League, però non è così fallimentare come si può pensare. È arrivato secondo in campionato, dietro alla Juventus che era di gran lunga superiore, e in finale di Europa League. Sta lavorando, purtroppo non sono andate bene alcune scelte soprattutto nell’ultima partita. È un’annata anomala: non me la sento di condannare Conte come se fosse l’unico capro espiatorio. Ha dimostrato, negli anni, di vincere e di saper vincere dove gli altri non ci riescono. C’è ancora davanti un campionato dove l’Inter può vincere».

LE REAZIONI – Paparesta commenta il comunicato della Curva Nord (vedi articolo): «Credo che la tifoseria abbia dimostrato anche maturazione, in un momento dove è sempre più facile distruggere tutto. Qui si sta dando fiducia a un allenatore che, da quando è arrivato, ha fatto capire che ci sono delle ambizioni. Sicuramente non sono andate le cose come tutti si aspettavano, ma al primo anno Conte è arrivato secondo e in finale di Europa League. Quest’anno è stato eliminato dalla Champions League, ma il percorso è ancora lungo: a fine stagione si tireranno le somme e si vedrà se ha fatto bene o è stato un fallimento. Oggi è prematuro, anche se fa male l’eliminazione».