Curva Nord: “L’Inter in difficoltà non si abbandona. Basta piagnistei”

San Siro Inter Meazza

La Curva Nord, attraverso la propria pagina Facebook, ha espresso la propria posizione dopo lo scialbo pareggio con lo Shakhtar Donetsk dell’Inter di Antonio Conte.

SCHIERATI – “Ci troviamo, per l’ennesima volta, a dover puntualizzare quanto già chiaramente espresso poco tempo fa. Quello che la Curva Nord ha da comunicare lo trovate esclusivamente su questa pagina. Se non lo trovate qui vuol dire che non esiste. La Nord sta quindi con l’Inter. Punto. La Nord non abbandona l’Inter nei momenti di difficoltà. L’eliminazione dalla Champions League brucia. Fa male, malissimo. Questo sia chiaro. Nuovamente l’Inter non è riuscita a raggiungere quello che il suo blasone imporrebbe d’ufficio. Ma non prendiamoci per il culo. Non era questo l’obiettivo. I conti facciamoli alla fine. Quindi consigliamo a tutti gli interisti di finirla con la triste consuetine di inutili piagnistei. Concentriamoci piuttosto sulla reale dimensione di questa Inter. Pensiamo al campionato. Pensiamo positivo. Diamo fiducia alla squadra ed alla società. Questo è il nostro compito. Siamo tifosi, non siamo opinionisti. NOI SIAMO INCONDIZIONATO AMORE. Fine. Poi tireremo, giustamente, le somme. Avanti Interisti. Avanti Curva Nord“.