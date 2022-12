Paolillo: «Vendita Inter inevitabile, Skriniar pilastro. Dumfries? Tendenza…»

Paolillo si è concentrato sui temi societari e di mercato dell’Inter tra la cessione del club e il futuro di Skriniar e Dumfries. L’ex AD ormai rassegnato sulla tendenza dei nerazzurri

SOCIETÀ E MERCATO − L’ex AD nerazzurro, Ernesto Paolillo, sul futuro del club e sui possibili sacrifici: «Credo che la cessione dell’Inter sia inevitabile. Se guardiamo il debito della società e il tasso d’interesse, diventa difficilmente sostenibile poter continuare in queste condizioni senza un pesante rifinanziamento che ad oggi Zhang non è in grado di fare. Skriniar? Da tifoso temo che un pilastro come lui possa lasciare la squadra. Mi auguro che un accordo lo trovino perché è troppo importante per il futuro dell’Inter. Dumfries sacrificabile? Alla fine si sacrifica sempre l’uomo sulla fascia perché è quello più sostituibile e per lo stesso motivo abbiamo perso prima Hakimi e poi Perisic. Una tendenza ormai. Ma se una squadra vuole competere per traguardi importanti, cedere sempre i giocatori migliori non è ovviamente la strategia, anche, se capisco, è inevitabile». Le sue parole su Tmw news.