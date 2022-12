Nesta: «Inter-Napoli gara Scudetto? Troppo presto. Per assurdo, un esito»

Nesta, ex difensore di Milan e Lazio in Italia, ha parlato del campionato nonché dell’attesa sfida ad inizio gennaio tra Napoli e Inter. A detta sua ancora non determinante per lo Scudetto

CAMPIONATO ANOMALO − Ai microfoni della Lega Serie A, Alessandro Nesta si è concentrato sul campionato con Napoli in testa e le rivali, Inter, Juventus e Milan, ad inseguire: «Difficile fare pronostici perché una situazione del genere non si era mai verificata. Ci sarà chi ha riposato, è relativamente fresco e non vedrà l`ora di tornare in campo, chi tornerà stanco fisicamente e chi sarà deluso e magari avrà qualche problema a ritrovare un po’ di stimoli. Il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario con le inseguitrici. Ma è ancora troppo presto, non è nemmeno finito il girone di andata. Sappiamo che Napoli è una piazza particolare, sono curioso di vedere come gestirà i primi problemi, quando inevitabilmente arriveranno le prime sconfitte. Le squadre che inseguono dovranno sfruttare quei momenti. Inter-Napoli già determinante per lo Scudetto? Credo sia troppo presto. Ma c`è anche da dire che dietro i partenopei nessuno ha avuto un cammino regolare. Penso che per assurdo al Napoli potrebbe star bene anche un pareggio».