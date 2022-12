VIDEO – Lautaro Martinez, la UEFA Champions League carica l’argentino!

Lautaro Martinez alle ore 20 italiane sfida la Croazia dell’amico e compagno Marcelo Brozovic nella prima semifinale dei Mondiali in Qatar (vedi ultime). La UEFA Champions League carica il Toro ricordando i gol pesanti siglati in Europa. Avrà modo di scendere in campo il numero 10 nerazzurro?

CARICA – Lautaro Martinez è l’uomo dei gol pesanti come ha dimostrato anche in Qatar nel quarto di finale giocato contro l’Olanda: il numero 10 dell’Inter ha infatti messo a segno l’ultimo rigore, quello decisivo, dimostrando grande carattere. L’argentino molto probabilmente partirà dalla panchina anche contro la Croazia con Lionel Scaloni che continua a preferirgli Julian Alvarez. La UEFA Champions League carica Lautaro a poche ore dalla sfida ricordando una serie di gol messi a segno in Europa.

Questo il video pubblicato su Twitter.