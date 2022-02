Pancaro: «Inzaghi, lavoro straordinario. Liverpool? Inter avrà sue chance»

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi che dovrà sfidare il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League.

LAVORO – Queste le parole su TMW Radio nel corso di Maracanà Show da parte di Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, sull’Inter. «Se vedo degli scricchiolii nella squadra nerazzurra? Penso che Inzaghi stia facendo un lavoro straordinario, ha confermato tutto quello che aveva di buono anche a Milano e non era così facile. La squadra gioca bene, l’unico problema è che rispetto al Milan ha la Champions, che ti porta via delle energie».

OTTAVI CHAMPIONS – Pancaro sulla sfida dei nerazzurri con il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. «Se i nerazzurri se la possono giocare col Liverpool? Il sorteggio non è stato benevolo, ma avrà le sue chance».