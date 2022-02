Inter-Liverpool, Bastoni c’è! Sanchez avanti a Lautaro Martínez – Sky

Alle 21 di domani l’Inter affronta il Liverpool a San Siro. I nerazzurri tornano a giocare un ottavo di finale di Champions League con i Reds che sono una corazzata del calcio europeo. Qualche dubbio da sciogliere per Simone Inzaghi. Ecco le ultime.

BALLOTTAGGIO – L’Inter domani si gioca un pezzo di stagione contro il Liverpool. E’ l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi allenerà oggi il gruppo ad Appiano Gentile. Ci sono ancora dei dubbi da sciogliere, soprattutto davanti, ecco le ultime da Andrea Paventi a Sky Sport. «C’è qualche dubbio da sciogliere. Dzeko è sicuro del posto con Alexis Sanchez che è avanti rispetto a Lautaro Martínez. Il Nino ha lasciato il segno in molte partite anche se Lautaro Martínez ha definito la sfida al Liverpool la più importante della sua carriera ed è sempre stato titolare in Champions League (vedi articolo). Il dubbio se lo porterà fino a domani Inzaghi. Bastoni ha recuperato e al 99% ci sarà con Skriniar e de Vrij. In mezzo ci sarà Vidal con Brozovic e Calhanoglu».