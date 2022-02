de Vrij, allontanare la crisi? Inter-Liverpool la chance giusta

L’Inter alle 21 di domani sarà in campo a San Siro per affrontare il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds dal punto di vista offensivo fanno paura con Salah-Mane-Jota che sono un tridente da gol a ripetizione. Un gran banco di prova per i nerazzurri e Stefan de Vrij.

CRISI – Non è un periodo facile per de Vrij con l’olandese che sta inanellando tante prestazioni sotto la media e con molti errori che pesano. Il centrale però domani partirà dal 1 minuto contro il Liverpool (vedi articolo) e avrà la grande chance di riscattarsi. Allontanare la crisi è fondamentale perché l’Inter ha bisogno di de Vrij in questo finale di stagione e quale occasione migliore per riscattarsi se non contro il Liverpool in Champions League? Riuscirà l’olandese a fornire una prestazione come quelle del passato?