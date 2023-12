Palmeri: «Con Lautaro Martinez l’Inter si protegge! Una data certa»

È molto vicino il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, dopo le dichiarazioni in settimana sue e di Marotta. Palmeri, da Sportitalia, dà anche qualcosa in più a livello di date.

CERTEZZA O QUASI – Dopo gli sviluppi di ieri, Tancredi Palmeri dà la sua versione sull’attesa firma di contratto di Lautaro Martinez: «C’è un contratto pronto da allungare per cinque anni, fino al 2028. Un rinnovo da sette milioni che lo renderà il più pagato dell’Inter e il secondo in Serie A. Le dichiarazioni di ieri sono più di una semplice dichiarazione d’amore. Sembra che si delinei quel lasso di tempo post-Natale, prima che incominci il gennaio e febbraio dell’Inter fra Champions League e Supercoppa Italiana, per trovare lo spazio del rinnovo. Per me sarebbe protetto fino all’estate del 2025 Lautaro Martinez, poi dopo una stagione e mezza le cose possono cambiare. Vediamo se si muove Kylian Mbappé, che libererebbe una casella innescando un effetto domino. Ma sappiamo che a mesi dovrà succedere qualcosa a livello societario per l’Inter, rinegoziando il bond o cambiando proprietà. Però intanto si tutela e si protegge su Lautaro Martinez».