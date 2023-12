Inter-Udinese, novità Bastoni e non solo! Chance di un altro cambio

Poco più di ventiquattro ore a Inter-Udinese e iniziano a delinearsi le scelte di Inzaghi. Se per Bastoni aumentano le possibilità di vederlo dal 1’ c’è un altro giocatore che spera di essere titolare domani.

CHI GIOCA? – Vigilia di Inter-Udinese e non c’è ancora la certezza di formazione. Ma Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna: «Oggi ha piovuto tutto il giorno ma questo non ha distolto Simone Inzaghi e i giocatori. Qualche dubbio ce l’aveva e se lo tiene per la mattinata di domani con la rifinitura. Ai tre assenti Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Benjamin Pavard non si aggiunge Alessandro Bastoni, che recupera e potrebbe partire anche dal 1’. Fascia destra nuova, rivedremo sia Yann Bisseck sia Matteo Darmian che farà il quinto a destra. Francesco Acerbi torna a fare il centrale davanti a Yann Sommer, in mezzo al campo la mediana titolare con qualche chance per Davide Frattesi. A sinistra Federico Dimarco, davanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ci saranno cambi e giocatori che hanno giocato meno come Bisseck, è un altro test per la coppia d’attacco che ha fatto molto bene. Poi c’è il giocatore più duttile della squadra che è Darmian, su di lui Inzaghi ha sempre contato. Per domani è una chance importante per l’Inter da sfruttare a prescindere dal risultato di Juventus-Napoli, per rimanere in testa alla classifica». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Udinese, secondo Sky Sport: Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.