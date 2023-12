Lautaro Martinez: «Ho un infortunio da un anno! Gestito così»

In un’intervista andata in onda in Argentina, Lautaro Martinez rivela di soffrire di problemi alla caviglia da un anno. L’attaccante e capitano dell’Inter, a Star+, spiega come l’ha gestito.

LA CONFESSIONE – Lautaro Martinez all’indomani delle parole sul rinnovo rivela di avere un infortunio da tempo: «I primi problemi alla caviglia sono iniziati in una partita di Champions League con l’Inter. Non mi potevo fermare perché c’erano già Joaquin Correa e Romelu Lukaku infortunati, rimanevo solo io come attaccante. Ho preso antidolorifici e fatto infiltrazioni, il problema mi è rimasto e non ho fatto nulla dopo la finale di Champions League e la fine dei Mondiali. Non mi volevo perdere la finale dei Mondiali per nessun motivo al mondo, poi ho continuato allo stesso modo con l’Inter. Prima della partita con gli Emirati Arabi Uniti ho chiesto a Lionel Scaloni un po’ di riposo, per arrivare bene ai Mondiali. Ho fatto infiltrazioni per le partite con Arabia Saudita e Messico, il dolore non mi permetteva di tirare e a volte vedevo le stelle facendo un cambio di direzione. È stato difficile, ho voluto la mia famiglia vicino a me e soprattutto mia figlia. Il rigore decisivo in finale con la Francia? Ho pensato che se Gonzalo Montiel avesse sbagliato sarebbe toccato a me tirare, ero io il quinto».