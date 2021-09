Pagliuca: «Handanovic meno reattivo. Inter dovrà trovare nuovo portiere»

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale parlando di Handanovic e di come il numero uno nerazzurro sia ancora un buon portiere ma l’Inter ne dovrà trovare comunque un altro presto

NUOVO − Pagliuca ha parlato così di Handanovic: «Ho letto ma non condivido, credo che l’unico errore di questo campionato sia stato col Verona. Il gol subito dal Real Madrid mi sembrava imparabile, con la Sampdoria lo ha ingannato una deviazione. Non è più reattivo come qualche stagione fa, ma è fisiologico visto che ha 37 anni. Penso però che tra non molto l’Inter dovrà trovare un nuovo portiere». Pioggia di critiche al capitano nerazzurro soprattutto nella gara contro il Verona quando contribuì sfortunatamente alla rete del vantaggio scaligero di Ivan Ilic.

Fonte: Il Giornale − Nicolò Delvecchio