Barella, destra o sinistra non fa differenza: il fulcro dell’Inter rimane lui

Nicolò Barella è uno dei migliori in campo di Inter-Bologna, trovando anche il suo primo gol stagionale. Analizziamo la prestazione del 23 nerazzurro.

TUTTOCAMPISTA – Nicolò Barella non fa più notizia ormai. Il centrocampista nerazzurro è ormai un pilastro dell’Inter, e anche contro il Bologna lo dimostra chiaramente. Con una prestazione da centrocampista totale (vedi pagelle), in cui trova anche il primo gol della sua stagione. Stavolta rimane a secco di assist, ma certifica il suo status di giocatore fondamentale del centrocampo dell’Inter.

ALBERO MOTORE – Contro il Bologna Simone Inzaghi sceglie di spostare Barella sulla sinistra della mediana, ma il 23 ci mette poco a far capire che per lui non c’è alcuna differenza. E riesce ad incidere in modo fondamentale sulla manovra dell’Inter, attraverso un grande lavoro oscuro. Che si può vedere nella mappa dei passaggi e delle combinazioni pubblicata da CalcioDatato:

Agendo sul centro-sinistra, Barella è il principale protagonista nelle combinazioni dei passaggi nerazzurri. Grazie ai continui scambi con Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Marcelo Brozovic, il 23 scioglie gli ingranaggi della catena di sinistra. E soprattutto tesse una tela che porta il Bologna ad aumentare la densità da quella parte, favorendo così l’apertura degli spazi a destra, di cui Denzel Dumfries approfitta in modo letale (vedi focus). Ancora una volta, quindi, Barella si dimostra il fulcro dell’Inter e del suo gioco.