Pagliuca: “Eriksen da ammirare, mai una polemica. A gennaio…”

Condividi questo articolo

Gianluca Pagliuca

Continua a far parlare la situazione di Christian Eriksen all’Inter. Ecco le parole di Gianluca Pagliuca alla “Domenica Sportiva”.

FEELING – Il feeling tra Christian Eriksen e l’Inter è probabilmente scemato del tutto. Lo dimostra anche il trattamento riservatogli ieri da Antonio Conte. L’ingresso del danese in pieno recupero suona come un’umiliazione. Pertanto, l’unica soluzione sembra una separazione quanto più veloce e vicina possibile. Ecco l’opinione di Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, in merito: «C’è da ammirare che Eriksen non ha mai fatto polemica, a parte una volta che è andato in nazionale. Lui probabilmente quelle poche volte che ha giocato non ha soddisfatto Conte, e penso che a gennaio lui e Nainggolan saranno messi sul mercato».

RINCORSA – Pagliuca poi, interrogato sulle chance scudetto del Milan, risponde così: «Milan è una delle favorite. Secondo me l’Inter ha ancora qualcosa in più, anche la Juventus. Però Milan e Napoli possono giocarsela».