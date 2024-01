Paganin: «Lautaro Martinez simbolo della famiglia Inter. Un motivo»

L’Inter vince anche contro il Verona e guadagna tre punti fondamentali per la corsa allo Scudetto. Antonio Paganin ne parla su notizie.com aggiungendo qualcosa su Lautaro Martinez.

IL CAPITANO – Antonio Paganin ha elogiato l’argentino: «Lautaro Martinez per gol realizzati e leadership sta facendo la differenza. E poi ha fatto partire anche lo tsunami dei rinnovi contrattuali, una cosa molto importante per la famiglia dell’Inter. È stato un messaggio chiaro anche ai compagni: ‘Ok, io sono il capitano e rimango perché ho sposato la causa’. Da lì sono partiti i contratti di tutti gli altri. È stato un segnale forte, non è scontato in un’epoca del genere che ti costringe a riflettere sulle offerte che arrivano. Lautaro Martinez è campione del mondo e quello che sta facendo per l’Inter è qualcosa di significativo. Tutto l’ambiente nerazzurro comunque è maturato negli ultimi 8-10 mesi. Con il percorso brillante dell’anno scorso in Champions League sono state poste le basi del cammino attuale».