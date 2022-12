Paganin: «Inter, un peccato perdere Skriniar a zero e Marotta alla Juventus»

Antonio Paganin parla della situazione dell’Inter nel corso del suo collegamento con TMW Radio. Tra gli argomenti trattati, il rinnovo di contratto di Skriniar e il possibile passaggio di Marotta alla Juventus. Di seguito le dichiarazione dell’allenatore ed ex difensore, qui la sua intervista alla nostra redazione.



PREOCCUPAZIONI – Antonio Paganin parla di alcune questioni riguardanti l’Inter. Intervenuto a TMW Radio, l’allenatore afferma: «Fossi l’Inter mi preoccuperebbe di più la perdita di un dirigente come Beppe Marotta (vedi articolo) che altro. Secondo me c’è la tentazione, perché con un cambio dirigenziale può essere che alla Juventus gli venga offerta qualcosa in più. Mi dispiacerebbe se lasciasse i nerazzurri, perché ho avuto modo di conoscerlo qualche mese fa ed è un dirigente dallo spessore importante. Perdere Milan Skriniar a zero è un errore clamoroso. Per come l’Inter vive all’interno questo periodo, penso che i giocatori tra loro due parole se le siano scambiate».