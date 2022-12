Handanovic in bilico, l’Inter sonda il mercato portieri: in 4 sulla lista − CdS

Handanovic potrebbe concludere l’esperienza con l’Inter a fine stagione. Ecco perché il club nerazzurro si starebbe già guardando attorno alla ricerca di un suo sostituto. Il menù prevede quattro nomi

I NOMI − Samir Handanovic potrebbe lasciare a fine stagione. Dopo 10 anni di Inter, l’avventura del portiere sloveno è quasi arrivata al capolinea. Da capire se lascerà definitivamente il calcio oppure se cercherà nuovi stimoli in un’altra squadra. Fatto sta che l’Inter si sta già guardando attorno per sondare il mercato portieri. C’è da trovare un secondo di André Onana. Quattro i nomi sul piatto: Yann Sommer, Agustin Rossi, Neto e Alessio Cragno. Il primo è sicuramente il più apprezzato anche a livello internazionale. Il 34 enne, in scadenza dal Borussia Monchengladbach, però è cercato anche dal Bayern Monaco dopo lo stop di Neuer. Più complicata la pista di Rossi, portiere del Boca Juniors, il quale avrebbe già firmato un pre-contratto con il Flamengo. Mentre è un’opportunità l’ex Juventus, Fiorentina e Barcellona, Neto. Al Bournemouth non ha neanche il posto assicurato. L’idea italiana è invece Cragno del Monza. Al momento, l’ex portiere del Cagliari è chiuso proprio dall’ex nerazzurro Michele Di Gregorio. Ha dalla sua, oltre l’età (28 anni), anche l’ingaggio: un milione di euro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno